Covid | Capua a La7 | “In Gran Bretagna il virus galoppa perché non portano più le mascherine | bisogna indossarle e usare precauzioni al chiuso”

"Il virus continua a circolare, dobbiamo continuare a indossare la mascherina. In Gran Bretagna sono alle prese con un contagio elevatissimo perché non portano le mascherine e non rispettano il distanziamento sociale. Quindi, il virus galoppa". Sono le parole pronunciate a "Dimartedì" (La7) da Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, aggiungendo: "Noi dobbiamo capire che gli strumenti che abbiamo utilizzato all'inizio dell'epidemia sono ancora validi: dovremo continuare a metterci la mascherina e dovremo stare attenti quando siamo al chiuso. Ritrovarsi in tanti al chiuso, senza mascherina, farà risalire i contagi". Riguardo all'obbligo di green pass ...

