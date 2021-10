Camila Giorgi passa il turno a Tenerife ma è furiosa | penalty point e penalty game contro di lei

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha vinto nel primodel torneo Wta disconfiggendo la moldava naturalizzata spagnola Aliona Bolsova Zadoinov per 7-6, 3-6, 6-4 al termine di un match equilibrato e combattuto, ma a far parlare molto è stato l’atteggiamento della tennista marchigiana, molto nervosa fin dall’inizio quando ha cominciato a discutere con il padre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Tra le azzurre,(n.36 Wta), impegnata nel neonato 250 di Tenerife ha superato Aliona Bolsova (n.178) in tre set per 7 - 6 (4), 3 - 6, 6 - 4 e sfiderà Danka Kovinic (n.74) al secondo ...Tra le azzurre,(n.36 Wta), impegnata nel neonato 250 di Tenerife ha superato Aliona Bolsova (n.178) in tre set per 7 - 6 (4), 3 - 6, 6 - 4 e sfiderà Danka Kovinic (n.74) al secondo ...Camila Giorgi perde la testa e si prende un game di penalità. Nel corso del primo turno del Wta di Tenerife (Spagna, cemento e torneo organizzato da Mef Tennis Events) contro la moldava naturalizzata ...L'ex n.1 al mondo Andy Murray (oggi n.172 Atp) ha battuto Frances Tiafoe (n.48) 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8) in una maratona di tre ore e 45 minuti al primo turno dell'Atp 250 di Anversa. "Non ho mai giocat ...