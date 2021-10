BTS Biogas amplia il proprio modello di business proponendosi sul mercato come investitore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’azienda mette a disposizione i propri capitali, la consolidata esperienza nel settore e le proprie competenze tecnologiche per sviluppare e investire in nuovi progetti per la produzione di biometano o acquisire impianti esistenti Affi, 20 ottobre 2021 – BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti Biogas e biometano, amplia il proprio modello di business affiancando alla storica attività di EPC contractor il nuovo ruolo di investitore per favorire lo sviluppo di progetti per la produzione di biometano. Grazie alla consolidata esperienza maturata lavorando da oltre 25 anni nel settore e alla forza finanziaria apportata dalla nuova proprietà americana – il veicolo di investimento BDG Holdco LLC controllato da Newlight Partners LP – ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’azienda mette a disposizione i propri capitali, la consolidata esperienza nel settore e le proprie competenze tecnologiche per sviluppare e investire in nuovi progetti per la produzione di biometano o acquisire impianti esistenti Affi, 20 ottobre 2021 – BTS, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impiantie biometano,ildiaffiancando alla storica attività di EPC contractor il nuovo ruolo diper favorire lo sviluppo di progetti per la produzione di biometano. Grazie alla consolidata esperienza maturata lavorando da oltre 25 anni nel settore e alla forza finanziaria apportata dalla nuova proprietà americana – il veicolo di investimento BDG Holdco LLC controllato da Newlight Partners LP – ...

