Bellissimi in gravidanza | a pezzi dopo? Come rimettere in forma… i capelli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) C'è chi vive tutto il periodo dellaammirando con orgoglio le proprie chiome, lucenti e fortimai prima. Di contro, molte donne non percepiscono alcun cambiamento suimentre sono incinte ma anzi, cominciano a subirne la caduta sin dai primi mesi di gestazione. Tante, infine, vivono il periodoil parto guardando la spazzola con sgomento, per via dell'ingente quantità diche vengono persi in questa delicata fase ormonale. Non si tratta quasi mai solo di una questione estetica, ma di un fenomeno che tocca le delicate corde dell'equilibrio psico-fisico di chi partorisce. Vedere icadere in grandi quantità può far male, generare vergogna e imbarazzo.