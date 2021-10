Alexei Navalny vince il premio Sacharov per la libertà di coscienza. Sassoli: “Premiato per lotta ad abusi del regime di Putin. Liberatelo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premio Sacharov per la libertà di coscienza è andato quest’anno ad Alexei Navalny. Il dissidente russo, che dal 17 gennaio scorso, giorno del suo ritorno in patria dopo il ricovero a Berlino in seguito all’avvelenamento da Novichok del 20 agosto 2020, non potrà ovviamente prendere parte alla cerimonia di premiazione al Parlamento europeo che gli ha riconosciuto l’impegno a favore dei diritti umani. Ma dal suo staff esultano parlando di un riconoscimento “pienamente meritato, grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto”, come scritto su Twitter da Leonid Volkov, il suo braccio destro ormai in esilio. “Urrà!”, ha commentato invece Ivan Zhdanov, direttore del Fondo anti-corruzione, sempre su Twitter. “Il Parlamento europeo ha scelto Alexei Navalny ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilper ladiè andato quest’anno ad. Il dissidente russo, che dal 17 gennaio scorso, giorno del suo ritorno in patria dopo il ricovero a Berlino in seguito all’avvelenamento da Novichok del 20 agosto 2020, non potrà ovviamente prendere parte alla cerimonia di premiazione al Parlamento europeo che gli ha riconosciuto l’impegno a favore dei diritti umani. Ma dal suo staff esultano parlando di un riconoscimento “pienamente meritato, grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto”, come scritto su Twitter da Leonid Volkov, il suo braccio destro ormai in esilio. “Urrà!”, ha commentato invece Ivan Zhdanov, direttore del Fondo anti-corruzione, sempre su Twitter. “Il Parlamento europeo ha scelto...

Agenzia_Ansa : 'Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è il vincitore del Premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero… - PE_Italia : ?? @EP_President: 'Alexei @navalny è il vincitore del Premio Sacharov di quest'anno. Ha combattuto instancabilmente… - ilpost : Alexei Navalny ha vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero - mindgap_1 : @MMaryamary @Agenzia_Ansa No ma tranquilla stai parlando di alexei navalny, un signore che Putin vuole morto e infa… - mihirdjin : RT @CapitaleIl: La #UE premia i neonazisti. I partiti europeisti della 'sinistra' liberista e sedicente antifascista @pdnetwork @SI_sinist… -