Troppo facile dire ora che è tutta colpa di Meloni e Salvini

Vado in controtendenza: se ha perso il centrodestra la colpa non è certo della Meloni e Salvini. Eh no, Troppo facile, Troppo opportunistico, Troppo "italiano" dire una cosa del genere "il giorno dopo". Sapete di chi è la colpa? È presto detto: di tutti quegli esponenti di una buona destra, diffusa e presente, che militano dentro tutti i tre partiti dell'attuale alleanza di centrodestra senza batter ciglio, difendendo l'indifendibile, accettando una deriva oggettivamente populista, estrema, antieuropea. Per essere chiari: Meloni e Salvini fanno il mestiere che si sono scelti. È legittimo, è politica. L'una urlando anche quando non c'è da urlare, stando all'opposizione di Mario Draghi, abbracciando ...

