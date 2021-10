Sci nautico, Mondiali 2021: argento per Thomas Degasperi! (Di martedì 19 ottobre 2021) Il trentino Thomas Degasperi ha centrato la medaglia d’argento in slalom ai Campionati Mondiali Assoluti di sci nautico che si sono svolti a Groveland, in Florida (Stati Uniti): l’azzurro è stato battuto dallo statunitense Nate Smith, mentre a completare il podio è stato il britannico William Asher, terzo. In gara c’erano anche altri azzurri, Matteo Luzzeri, Carlo Allais ed Edoardo Marenzi, i quali però non sono entrati in finale. Marenzi ha disputato anche le gare di figure e salto, ma anche in queste specialità non ha raggiunto la finale, chiudendo in 16ma posizione nella classifica combinata delle tre specialità. Tra le donne Alice Bagnoli ha conquistato le finali di slalom, classificandosi in ottava posizione, e di figure, giungendo al nono posto, ed infine, grazie ad una buona prestazione nel salto, ha chiuso in ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Il trentinoDegasperi ha centrato la medaglia d’in slalom ai CampionatiAssoluti di sciche si sono svolti a Groveland, in Florida (Stati Uniti): l’azzurro è stato battuto dallo statunitense Nate Smith, mentre a completare il podio è stato il britannico William Asher, terzo. In gara c’erano anche altri azzurri, Matteo Luzzeri, Carlo Allais ed Edoardo Marenzi, i quali però non sono entrati in finale. Marenzi ha disputato anche le gare di figure e salto, ma anche in queste specialità non ha raggiunto la finale, chiudendo in 16ma posizione nella classifica combinata delle tre specialità. Tra le donne Alice Bagnoli ha conquistato le finali di slalom, classificandosi in ottava posizione, e di figure, giungendo al nono posto, ed infine, grazie ad una buona prestazione nel salto, ha chiuso in ...

Advertising

OA_Sport : Italia ottava nella classifica a squadre - AlquilarBarco : Accessori per sci nautico per Barca al Miglior Prezzo - AlquilarBarco : Accessori per sci nautico per Barca al Miglior Prezzo - OfficinaDiMarK : @Stronza So pe fa sci nautico -

Ultime Notizie dalla rete : Sci nautico Viaggi & Covid. Una boccata d'aria (aperta) per il turismo post pandemia ... compensando la mancanza dello sci) e che la pandemia ha solo rafforzato mettendo in crisi quello ... Crescita che fa il paio con un altro settore simbolo del turismo in libertà, quello nautico (anche ...

Aurelio Picca: "Non vivrò ancora per più di dieci anni" Di fronte un cielo grigio così come il mare, con un po' di onde e una spiaggia ferrosa, e un ragazzo che pratica sci nautico. In questo ricordo sento di essere con mio padre. Come hai trovato ...

Mondiali di sci nautico, Degasperi mette l'argento al collo in Florida Il Faro online Sci nautico, Mondiali 2021: argento per Thomas Degasperi! Il trentino Thomas Degasperi ha centrato la medaglia d'argento in slalom ai Campionati Mondiali Assoluti di sci nautico che si sono svolti a Groveland, in Florida (Stati Uniti): l'azzurro è stato batt ...

Mondiali di sci nautico, Degasperi mette l’argento al collo in Florida Già due volte campione iridato l’azzurro moltiplica i suoi successi. Brillano gli altri atleti italiani nella competizione ...

... compensando la mancanza dello) e che la pandemia ha solo rafforzato mettendo in crisi quello ... Crescita che fa il paio con un altro settore simbolo del turismo in libertà, quello(anche ...Di fronte un cielo grigio così come il mare, con un po' di onde e una spiaggia ferrosa, e un ragazzo che pratica. In questo ricordo sento di essere con mio padre. Come hai trovato ...Il trentino Thomas Degasperi ha centrato la medaglia d'argento in slalom ai Campionati Mondiali Assoluti di sci nautico che si sono svolti a Groveland, in Florida (Stati Uniti): l'azzurro è stato batt ...Già due volte campione iridato l’azzurro moltiplica i suoi successi. Brillano gli altri atleti italiani nella competizione ...