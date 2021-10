Sanremo Giovani | oltre 700 richieste di partecipazione Lazio in testa | 31 domande dall’estero

(Di martedì 19 ottobre 2021) Amadeus Sono state700 lediarrivate sul tavolo di Amadeus e della Commissione musicale per ‘’ e, nel dettaglio, sono 649 i cantanti singoli (270 donne e 379 uomini) a cui vanno aggiunti 62 gruppi. A guidare la classifica delle regioni di provenienza degli Artistiè ilcon 119diseguito dalla Lombardia (104) e, nella divisione in macroaree, è dal Sud – isole comprese – che è arrivato il maggior numero di iscrizioni (242) seguito dal Nord (229) e dal Centro (209). Trentuno, invece, quelle pervenute. “E’ un nuovo inizio e, a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a ...

Sono 711 le domande di partecipazione giunte alla commissione selezionatrice di, l'iniziativa rivolta agli artisti emergenti che selezionerà otto partecipanti ai quali verrà concesso di esibirsi al Teatro Ariston in occasione della prossima edizione del Festival