Per le principesse Selassiè arriva una lettera dalla mamma: lacrime al GF VIP 6 (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 18 ottobre 2021, dopo il momento dedicato a Lulù che ha raccontato una parte della sua complicata storia, c'è stato uno spazio emozionante dedicato alla lettera che la mamma delle principesse ha inviato alle sue figlie. E ovviamente tanta commozione per Jessica, Clarissa e Lucrezia che non vedevano l'ora di ascoltare le parole della loro mamma. Non dimentichiamo che le tre ragazze non vivono una situazione semplice in casa, sanno che il loro papà è in carcere e aspettano che dimostri la sua innocenza, ne hanno parlato più volte in casa con i concorrenti del reality. Clarissa ha anche confidato che se suo padre dovesse tornare a casa nelle prossime settimane, lei lascerebbe subito il gioco per correre ad abbracciarlo. In attesa di sapere che cosa succederà al loro ...

