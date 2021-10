Palermo-Virtus Francavilla, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni (Di martedì 19 ottobre 2021) La sfida tra Palermo e Virtus Francavilla è in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera" Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) La sfida traè in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera"

Advertising

Mediagol : Virtus Francavilla, Taurino: “Match impegnativo, il Palermo in casa è devastante” - ILOVEPACALCIO : Taurino presenta Palermo-Virtus Francavilla: «Domani incontriamo una squadra che in casa è devastante» - Ilovepaler… - Mediagol : LIVE Palermo-Virtus Francavilla, la conferenza stampa di Filippi: segui la diretta - ILOVEPACALCIO : Palermo-Virtus Francavilla: le previsioni meteo (FOTO) - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo-Virtus Francavilla: le quote dei bookmakers - Ilovepalermocalcio -