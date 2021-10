Non solo Hande Ercel e Kerem Bursin: nuovo amore sul set turco (Di martedì 19 ottobre 2021) Hande Ercel e Kerem Bursin, la nuova coppia sembra essere nata sul set di Love is in the Air, gli attori di Pyril e Ferit si sono innamorati sul set. Hande Ercel e Kerem Bursin, un nuovo amore nasce sul set di Love is in the Air (Foto dal web)Basak Gumulcinelioglu e Cagri Citanak sono Pyril e Ferit, i due si sono innamorati sul set e stanno insieme, rendendo noto il giorno del compleanno di Cagri. La voce era dietro le quinte già da qualche mese, ma adesso tramite le storie su Instagram sembra che sia giunta la conferma della coppia molto amata dal pubblico. Il set della serie Love is in the Air si è confermato ancora una volta fortunato e pieno d’amore, oltre alla prima coppia, anche ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021), la nuova coppia sembra essere nata sul set di Love is in the Air, gli attori di Pyril e Ferit si sono innamorati sul set., unnasce sul set di Love is in the Air (Foto dal web)Basak Gumulcinelioglu e Cagri Citanak sono Pyril e Ferit, i due si sono innamorati sul set e stanno insieme, rendendo noto il giorno del compleanno di Cagri. La voce era dietro le quinte già da qualche mese, ma adesso tramite le storie su Instagram sembra che sia giunta la conferma della coppia molto amata dal pubblico. Il set della serie Love is in the Air si è confermato ancora una volta fortunato e pieno d’, oltre alla prima coppia, anche ...

Advertising

CarloCalenda : Salvini non ha una linea. È solo quotidiano multiforme casino di un leader allo sbando. Uniche posizioni sensate e… - marattin : 30 anni a dire “bisognerebbe proprio abbassare le tasse, ma non ci sono i soldi, peccato!”. Ora invece i soldi - e… - lauraboldrini : Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra… - jacopoat : Landini è solo un Salvini che non ha mai smesso di essere comunista - virgolailgattin : RT @acciokindness: Già iniziamo eh, ho letto un tweet con scritto “guarderei la Marvel solo per Harry”, ecco di cosa parlavo nei tweet prec… -