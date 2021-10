Niente lista Champions, Kaio Jorge intanto 'si scalda' in C: in campo con l'Under 23 (Di martedì 19 ottobre 2021) La convocazione di Kaio Jorge per la trasferta infrasettimanale dell'Under 23 sul campo dell'AlbinoLeffe è uno dei modi per ottimizzare la seconda squadra. Il brasiliano classe 2002 non è in lista ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) La convocazione diper la trasferta infrasettimanale dell'23 suldell'AlbinoLeffe è uno dei modi per ottimizzare la seconda squadra. Il brasiliano classe 2002 non è in...

Ultime Notizie dalla rete : Niente lista Niente lista Champions, Kaio Jorge intanto 'si scalda' in C: in campo con l'Under 23 La convocazione di Kaio Jorge per la trasferta infrasettimanale dell'Under 23 sul campo dell'AlbinoLeffe è uno dei modi per ottimizzare la seconda squadra. Il brasiliano classe 2002 non è in lista Champions, ha ormai superato l'infortunio e adesso ha bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione: l'opportunità di mettere minuti nelle gambe in una partita ufficiale di terza serie ...

