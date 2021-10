Milan, Cassano: “Kessie lo vedo capitano, spero rinnovi” (Di martedì 19 ottobre 2021) Cassano, ex giocatore del Milan, ha commentato la questione legata al rinnovo di Kessie. Ecco le sue parole, mai banali ovviamente. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 ottobre 2021), ex giocatore del, ha commentato la questione legata al rinnovo di. Ecco le sue parole, mai banali ovviamente.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Cassano: '#Kessie lo vedo capitano, spero rinnovi' - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan - amantedigiroud : RT @theMilanZone_: ????#Cassano su #Kessie: Al Liverpool non gioca Thiago, al Psg non gioca Wjnaldum. Io dico a Kessie: 'Stai al Milan anche… - ancelitto94 : RT @theMilanZone_: ????#Cassano su #Kessie: Al Liverpool non gioca Thiago, al Psg non gioca Wjnaldum. Io dico a Kessie: 'Stai al Milan anche… - Ilcasciavit1 : RT @MaldiniLos: #Cassano su #Kessie: Al #Liverpool non gioca #Thiago, al #Psg non gioca #Wjnaldum. Io dico a Kessie: 'Stai al #Milan' anche… - lil_cream25 : RT @MaldiniLos: #Cassano su #Kessie: Al #Liverpool non gioca #Thiago, al #Psg non gioca #Wjnaldum. Io dico a Kessie: 'Stai al #Milan' anche… -