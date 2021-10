Manovra: Conte, reddito rifinanziato e migliorato (Di martedì 19 ottobre 2021) "Il reddito di cittadinanza di certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio". Lo afferma Giuseppe Conte su fb chiarendo che i 5 stelle si stanno battendo "per mettere più soldi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) "Ildi cittadinanza di certo non si cancella, anzi vienee cambiato in meglio". Lo afferma Giuseppesu fb chiarendo che i 5 stelle si stanno battendo "per mettere più soldi ...

