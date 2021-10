Live streaming a luci rosse dall’ufficio comunale: il servizio di Striscia indigna il sindaco (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia, ha scoperto che su un sito di Live streaming a luci rosse si può trovare la diretta di un’impiegata comunale che “intrattiene” i suoi seguaci mentre si trova in ufficio. Qui il servizio andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia:https://www.Striscialanotizia.mediaset.it/VIDEO/Live-streaming-a-luci-rosse-ma-dall-ufficio-comunale 75196.shtml L’inviato della trasmissione ideata da Antonio Ricci non fa mai menzione del comune di Ercolano, ma sui social la notizia si è subito diffusa a macchia d’olio. Un tam-tam che ha reso necessario ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Luca Abete, l’inviato dila Notizia, ha scoperto che su un sito disi può trovare la diretta di un’impiegatache “intrattiene” i suoi seguaci mentre si trova in ufficio. Qui ilandato in onda ieri sera ala Notizia:https://www.lanotizia.mediaset.it/-a--ma-dall-ufficio-75196.shtml L’inviato della trasmissione ideata da Antonio Ricci non fa mai menzione del comune di Ercolano, ma sui social la notizia si è subito diffusa a macchia d’olio. Un tam-tam che ha reso necessario ...

