Lecce | il matrimonio finì in rissa | a processo il testimone accusato di aver palpeggiato la sposa

Sarà giudicato con rito abbreviato un 26enne accusato di violenza sessuale perché durante un- in cui aveva il ruolo di testimone - a Specchia , in provincia di, avrebbe molestato la sposa. Il gip Michele Toriello ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa, fissando il ...Nei suoi confronti il 10 dicembre prossimo si aprirà un processo dinanzi al Tribunale dicon l'accusa, gravissima, di violenza sessuale . L'udienza è fissata con il gip Michele Torriello. Il ...La vicenda - I fatti risalgono allo scorso 29 maggio, quando la cerimonia sfociò in una rissa che fu ripresa con un cellulare e il video della scazzottata tra lo sposo e il suo testimone diventò viral ...Lecce, 19/10/2021 – (affaiitaliani) Andrà a processo il testimone di nozze che palpeggiò la sposa durante un ricevimento di matrimonio a Specchia nel Salento. I fatti risalgono al 29 maggio scorso. Ne ...