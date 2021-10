La missione impossibile di Conte leader dei 5 Stelle (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla luce dei risultati elettorali dei 5 Stelle nell’ultima tornata elettorale, c’è il rischio che Giuseppe Conte possa essere una sorta di commissario liquidatore del Movimento. Credo che Giuseppe Conte abbia ancora un po’ di nostalgia dei bei tempi del lockdown o dell’immediato post lockdown del 2020 in cui stava sempre al secondo posto dopo il Presidente della Repubblica negli indici di gradimento, grazie anche al fatto che era il primo, se non l’unico, a impazzare dalle televisioni raccontando agli italiani, con lunghi ragionamenti e discorsi, come reagire al lockdown o alle varie chiusure della fase immediatamente successiva. E anche grazie a questi bei ricordi che – ritengo – ha accettato successivamente di essere incoronato leader dei 5 Stelle, credendo di trainare per sé e per i pentastellati ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla luce dei risultati elettorali dei 5nell’ultima tornata elettorale, c’è il rischio che Giuseppepossa essere una sorta di commissario liquidatore del Movimento. Credo che Giuseppeabbia ancora un po’ di nostalgia dei bei tempi del lockdown o dell’immediato post lockdown del 2020 in cui stava sempre al secondo posto dopo il Presidente della Repubblica negli indici di gradimento, grazie anche al fatto che era il primo, se non l’unico, a impazzare dalle televisioni raccontando agli italiani, con lunghi ragionamenti e discorsi, come reagire al lockdown o alle varie chiusure della fase immediatamente successiva. E anche grazie a questi bei ricordi che – ritengo – ha accettato successivamente di essere incoronatodei 5, credendo di trainare per sé e per i pentastellati ...

