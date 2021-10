J&J migliora la guidance 2021. Conferma ricavi da vaccino per 2,5 miliardi (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Johnson & Johnson ha migliorato la propria guidance 2021, mentre continua a prevedere entrate pari a circa 2,5 miliardi di dollari dalla vendita del suo vaccino monodose contro la Covid-19 per l’esercizio in corso. È quanto emerge dai dati del terzo trimestre pubblicati oggi. I ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 23,3 miliardi di dollari, in crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e inferiori ai 23,8 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Le entrate dalla vendita del vaccino hanno totalizzato 502 milioni di dollari nel trimestre. L’utile per azione adjusted è stato di 2,60 dollari, in aumento del 18,2% e superiori alle previsioni del mercato per 2,35 dollari. “I nostri risultati del terzo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Johnson & Johnson hato la propria, mentre continua a prevedere entrate pari a circa 2,5di dollari dalla vendita del suomonodose contro la Covid-19 per l’esercizio in corso. È quanto emerge dai dati del terzo trimestre pubblicati oggi. Idel terzo trimestre sono stati pari a 23,3di dollari, in crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e inferiori ai 23,8di dollari attesi dagli analisti. Le entrate dalla vendita delhanno totalizzato 502 milioni di dollari nel trimestre. L’utile per azione adjusted è stato di 2,60 dollari, in aumento del 18,2% e superiori alle previsioni del mercato per 2,35 dollari. “I nostri risultati del terzo ...

