Gf Vip | Soleil e Gianmaria rischiano grosso dopo quella frase nel cuore della notte

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la VIP più votata è SOLEIL! Salva questa sera ed immune dalle nomination!… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - francydisperati : RT @nonmichiamox: La vip più votata è Soleil ? #gfvip - teamsoleilstasi : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la VIP più votata è SOLEIL! Salva questa sera ed immune dalle nomination! #GFV… - ballerinoff : RT @nonmichiamox: La vip più votata è Soleil ? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

I telespettatori del Grande Fratelloinsorgono contro Gianmaria Antinolfi e'Stasi' Sorge per via di alcune parole che hanno pronunciato mentre erano comodamente a parlare in salotto. Ecco che cosa hanno detto che non è andato ...L'undicesima puntata del Grande Fratellosi è conclusa con in nomination Carmen Russo , Miriana Trevisan e Raffaella Fico , poco prima ...? Mi è indifferente" Raffaella visibilmente commossa ...Dispiaciuta per quanto accaduto, Carmen questa mattina decide di chiedere scusa ai VIP per aver reagito in quel modo. “Non è nel mio stile esagerare o alzare la vote. Mi dispiace per quello che è acca ...Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge rischiano di essere cacciati dalla casa del GF Vip? I due hanno detto delle parole che non sono piaciute ...