Djokovic: 'A Torino ci sarò, gli Australian Open? Non partecipo alla guerra dei vaccini' (Di martedì 19 ottobre 2021) Novak Djokovic sarà a Parigi Bercy per l'ultimo Master 1000 del 2021, sarà a Torino per le Finals e giocherà la Coppa Davis. Nole non si è fermato a New York quindi. In questi giorni che precedono la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Novaksarà a Parigi Bercy per l'ultimo Master 1000 del 2021, sarà aper le Finals e giocherà la Coppa Davis. Nole non si è fermato a New York quindi. In questi giorni che precedono la ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic: 'A Torino ci sarò, ma non so se giocherò gli #AustralianOpen' #AtpTour - Milan1899Djoko : RT @marioboc17: Breaking news: Novak #Djokovic, in un'intervista, ha dichiarato che il suo 2021 non è finito qui ?? 'Ho intenzione di gioca… - Milan1899Djoko : RT @DarioPuppo: Come avevo anticipato, Djokovic conferma che giocherà Parigi, Atp Finals e Coppa Davis. Incerta la presenza di Nole agli Au… - luchetto777 : RT @marioboc17: Breaking news: Novak #Djokovic, in un'intervista, ha dichiarato che il suo 2021 non è finito qui ?? 'Ho intenzione di gioca… - marioboc17 : Breaking news: Novak #Djokovic, in un'intervista, ha dichiarato che il suo 2021 non è finito qui ?? 'Ho intenzione… -