Covid, record di vittime in Russia: più di 1000 nelle ultime 24 ore. Mai così tante in un giorno dall’inizio della pandemia (Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo record di morti provocati dal Covid 19 in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.015, mai così tanti in un giorno dall’inizio della pandemia. Lo riporta l’agenzia Tass, in base ai dati del centro operativo anticoronavirus. I nuovi positivi accertati nell’ultima giornata sono stati 33.740, mentre dai primi mesi di diffusione del virus se ne contano più di 8 milioni. La popolazione russa è di circa 146 milioni di persone. Intanto anche San Pietroburgo, la seconda città più colpita durante questa ondata dopo Mosca, sta prendendo provvedimenti per arginare i contagi: a partire da novembre verrà introdotto l’obbligo di esibire il green pass per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso, con una capacità di più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovodi morti provocati dal19 in24 ore sono stati 1.015, maitanti in un. Lo riporta l’agenzia Tass, in base ai dati del centro operativo anticoronavirus. I nuovi positivi accertati nell’ultima giornata sono stati 33.740, mentre dai primi mesi di diffusione del virus se ne contano più di 8 milioni. La popolazione russa è di circa 146 milioni di persone. Intanto anche San Pietroburgo, la seconda città più colpita durante questa ondata dopo Mosca, sta prendendo provvedimenti per arginare i contagi: a partire da novembre verrà introdotto l’obbligo di esibire il green pass per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso, con una capacità di più ...

