Covid: ex direttore Oms, in Gb più alto tasso casi al mondo (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Regno Unito ha il più alto tasso di nuovi contagi da Covid a livello mondiale: lo afferma in un tweet l'ex direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Anthony Costello, che pubblica ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Regno Unito ha il piùdi nuovi contagi daa livello mondiale: lo afferma in un tweet l'exdell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Anthony Costello, che pubblica ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il Covid si può curare a casa. Non lo dice uno stregone, e nemmeno un complottista che blatera di un 'nuovo ordine… - GiaPettinelli : Covid: ex direttore Oms, in Gb più alto tasso casi al mondo - aldo_rovi : RT @mgmaglie: “Una cura per il covid c'è già,si può usare subito',dice Giuseppe Remuzzi,direttore dell'Istituto Mario Negri 'Il nostro trat… - ESCLewisive : @ODG_CNOG vi chiedo come è possibile che un direttore possa affermare che a novembre 2020 'imperversava in Italia'… - SilviaZavagno : RT @mgmaglie: “Una cura per il covid c'è già,si può usare subito',dice Giuseppe Remuzzi,direttore dell'Istituto Mario Negri 'Il nostro trat… -