Chico Forti, chi è l'ex produttore tv italiano in carcere negli Usa da più di 20 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) Accusato e condannato per omicidio negli Stati Uniti, sono oltre vent'anni che Chico Forti, ex surfista e produttore televisivo italiano, è in carcere in Florida: da sempre si dichiara innocente. negli anni si sono susseguite inchieste giornalistiche e televisive e appelli bipartisan dal mondo della politica per il suo ritorno in patria, fino a quando, il 23 dicembre 2020, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato il suo rientro in Italia - non ancora avvenuto - per finire di scontare la pena dell’ergastolo. Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 ottobre 2021) Accusato e condannato per omicidioStati Uniti, sono oltre vent'che, ex surfista etelevisivo, è inin Florida: da sempre si dichiara innocente.si sono susseguite inchieste giornalistiche e televisive e appelli bipartisan dal mondo della politica per il suo ritorno in patria, fino a quando, il 23 dicembre 2020, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato il suo rientro in Italia - non ancora avvenuto - per finire di scontare la pena dell’ergastolo.

