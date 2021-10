“Channel Kindness | Storie di gentilezza e comunità” | ecco il libro di Lady Gaga

Leggi su diredonna

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Voglio aiutare le persone“.non ha mai nascosto che uno degli obiettivi in ??cima alla sua lista di priorità e quello di poter dare sostegno alle persone che ne hanno bisogno. E ora, la cantante e attrice 33enne ha deciso di usare la sua fondazione – la Born This Way Foundation che ha co-fondato nel 2012 con sua madre, Cynthia Germanotta – per dare voce a chi non ce l’ha, realizzando unintitolatodi. Vi raccomandiamo...: con “Dawn of Chromatica” alla conquista delle classifiche Si tratta di un volume, già disponibile in America e che uscirà in Italia il 9 novembre 2021, che ...