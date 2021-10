Aggressione a Facchinetti, ecco le parole di Alessia Marcuzzi (Di martedì 19 ottobre 2021) Firenze, 19 ottobre 2021 - La storia di Francesco Facchinetti , aggredito a sorpresa dal campione di MMA Conor McGregor , continua a tenere banco. Dopo aver ringraziato Benjamin Mascolo , ex ... Leggi su lanazione (Di martedì 19 ottobre 2021) Firenze, 19 ottobre 2021 - La storia di Francesco, aggredito a sorpresa dal campione di MMA Conor McGregor , continua a tenere banco. Dopo aver ringraziato Benjamin Mascolo , ex ...

Advertising

ONadde : Io sinceramente a #Facchinetti che denuncia un aggressione di conor MC Gregor non ci credo proprio. Ti dà un pugno… - il_Conte78 : RT @ilGatt0Pardo: McGregor, l'aggressione a Facchinetti e il giallo dei video negati. Interviene la Meloni a gamba tesa: voglio vedere le 1… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Stiamo per tornare con #Pomeriggio5! ?? Oggi l'intervista esclusiva al direttore della RSA dove è rinchiuso Carlo Gilardi d… - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Stiamo per tornare con #Pomeriggio5! ?? Oggi l'intervista esclusiva al direttore della RSA dove è rinchiuso Carlo Gilardi d… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Stiamo per tornare con #Pomeriggio5! ?? Oggi l'intervista esclusiva al direttore della RSA dove è rinchiuso Carlo Gilardi d… -