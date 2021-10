Uomo aggredisce 3 persone con ascia e piede di porco: gravi condizioni per un bambino. Dramma in Svezia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è scatenato il panico in Svezia, dove un Uomo armato di ascia e piede di porco ha aggredito violentemente alcune persone. La polizia sarebbe intervenuta immediatamente per sedare il folle gesto. A quanto pare fra le persone colpite ci sarebbero anche dei bambini. Uno sarebbe in gravi condizioni. aggredisce un’anziana e due bambini con ascia e piede di porco: il Dramma in Svezia Nel nord della Svezia, a Lycksele, un Uomo di circa 50 anni ha aggredito con violenza alcune persone, colpendole con un’ascia e un piede di porco e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è scatenato il panico in, dove unarmato didiha aggredito violentemente alcune. La polizia sarebbe intervenuta immediatamente per sedare il folle gesto. A quanto pare fra lecolpite ci sarebbero anche dei bambini. Uno sarebbe inun’anziana e due bambini condi: ilinNel nord della, a Lycksele, undi circa 50 anni ha aggredito con violenza alcune, colpendole con un’e undie ...

