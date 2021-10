Trieste | iniziato sgombero portuali | usati anche gli idranti

Advertising

SkyTG24 : Green pass, al porto di #Trieste iniziato lo sgombero davanti al varco 4. Gli aggiornamenti in diretta - agorarai : +++ULTIM'ORA+++ Iniziato lo sgombero del porto di Trieste. La polizia interviene con gli idranti. #agorarai… - Adnkronos : #Nogreenpass, iniziato lo sgombero al porto di Trieste: polizia usa gli idranti. - MoniShantiRani : RT @petunianelsole: E' iniziato lo sgombero a Trieste. - edosyloslabini : A Trieste e’ iniziato lo sgombero dei lavoratori. La sinistra e’ i sindacati dove sono oltre che a cercare fascisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste iniziato

Lo sgombero leggi anche No Green Pass, Puzzer si dimette. Portuali: avanti a oltranza I manifestanti questa mattina hanno atteso i poliziotti seduti, lungo la strada, intonando cori come 'La ...Leggi anche Green pass, Puzzer si dimette. Protesta continua: "Non molliamo" No Green pass, appello Uilt: "Portualinon siano ostaggio minoranza" Al momento non si è verificata alcuna ...Stamattina la polizia ha iniziato lo sgombero dei dimostranti che si erano seduti davanti al varco 4 del porto di Trieste per impedire ai portuali di entrare. E, di fronte alla volontà dei No pass di ...A Trieste, questa mattina 18 ottobre, è cominciato al porto lo sgombero dei circa 300 manifestanti che da giorni stazionano davanti al Varco 4. La polizia è arrivata con diversi mezzi in tenuta antiso ...