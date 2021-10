Trieste | il Clpt dichiara sciolto il presidio | “Polizia violenta con manifestanti pacifici” Video

(Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott — «Ilcondanna con molta forza l’odierno pesante intervento delle forze dell’ordine con idranti, manganelli e lacrimogeni contro una pacifica folla dial Varco IV del porto di. Una folla assolutamente pacifica, che in nessun momento aveva impedito il libero transito da e per il porto attraverso il Varco IV». Così il Comitato lavoratori portuali distigmatizza l’intervento dellaantisommossa che con idranti sui, decine di lacrimogeni e cariche ha disperso la folla di lavoratori e cittadini che ormai da giorni protestavano al porto dicontro l’obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro. ILil ...

... i protestanti contro il Green Pass che avevano occupato il porto di. Nessuno scontro con ... Il leader della protesta ed l'ex portavoce delStefano Puzzer ha commentato: Vediamo se hanno il ...... per poi fare dietro front, così come le successive dimissioni di Stefano Puzzer , ex leader del(Coordinamento Lavoratori Portuali) un tentativo per destreggiarsi tra le due sponde ...TRIESTE - Le Forze dell’Ordine giunte in mattinata di lunedì 18 ottobre presso il Varco 4 del Porto Nuovo di Trieste, grazie ad un nutrito numero di agenti e con l’ausilio di veicoli blindati e mezzi ...Sono istanti davvero delicati, nei quali sarà determinante evitare che la marcia possa spostarsi verso il cuore della città. 'Variante Delta sconfitta in Israele'/ Abulafia-Lapid (virologa): '3a dose ...