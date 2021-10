The Tragedy of MacBeth: un nuovo teaser del film con Denzel Washington e Frances McDormand (Di lunedì 18 ottobre 2021) Joel Coen ha diretto The Tragedy of MacBeth e il teaser del film tratto dall'opera di William Shakespeare regala nuove immagini. The Tragedy of MacBeth arriverà su Apple TV+ il 14 gennaio, e nelle sale americane il 25 dicembre, e un nuovo teaser regala nuove immagini del film con star Denzel Washington e Frances McDormand. I premi Oscar sono stati scelti da Joel Coen come protagonisti della tragedia shakespeariana con cui si è cimentato alla regia senza avere al suo fianco il fratello Ethan. Il breve video di The Tragedy of MacBeth mostra la suggestiva atmosfera creata per il il lungometraggio tramite il montaggio di alcune clip in cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Joel Coen ha diretto Theofe ildeltratto dall'opera di William Shakespeare regala nuove immagini. Theofarriverà su Apple TV+ il 14 gennaio, e nelle sale americane il 25 dicembre, e unregala nuove immagini delcon star. I premi Oscar sono stati scelti da Joel Coen come protagonisti della tragedia shakespeariana con cui si è cimentato alla regia senza avere al suo fianco il fratello Ethan. Il breve video di Theofmostra la suggestiva atmosfera creata per il il lungometraggio tramite il montaggio di alcune clip in cui ...

Advertising

glooit : The Tragedy of Macbeth – Nuovo teaser per il film di Joel Coen leggi su Gloo - mymmouth : @DiegoFusaro 'È stata la grande tragedia del nostro tempo che alle persone è stato insegnato a leggere e non a ragi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Tragedy of Macbeth – Nuovo teaser per il film di Joel Coen - Think_movies : “The Tragedy of Macbeth”: Nuovo Video per l’adattamento di Joel Coen con Denzel Washington e Frances McDormand… - badtasteit : #TheTragedyofMacbeth: il nuovo teaser trailer del film di #JoelCoen -