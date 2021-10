Spencer Tunick e duecento persone nude per non far morire il Mar Morto (Di lunedì 18 ottobre 2021) 200 persone completamente nude sono state scelte come parte di un’installazione artistica dal vivo per attirare l’attenzione sul problema del prosciugamento del Mar Morto. L’installazione, ideata dall’artista visionario Spencer Tunick – noto per organizzare servizi fotografici volti a evidenziare i danni ambientali prodotti dalla crisi climatica – è stata messa a punto a seguito della chiusura della Mineral Beach sul Mar Morto, dovuta alla comparsa di gigantesche doline lungo il tratto. I partecipanti – di età compresa tra 19 e 70 anni, e per lo più israeliani, sebbene alcuni provenissero anche da Svizzera, Gran Bretagna e America – sono stati fatti radunare in un’area desertica nelle immediate vicinanze del Mar Morto intorno alle prime ore del pomeriggio e hanno ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) 200completamentesono state scelte come parte di un’installazione artistica dal vivo per attirare l’attenzione sul problema del prosciugamento del Mar. L’installazione, ideata dall’artista visionario– noto per organizzare servizi fotografici volti a evidenziare i danni ambientali prodotti dalla crisi climatica – è stata messa a punto a seguito della chiusura della Mineral Beach sul Mar, dovuta alla comparsa di gigantesche doline lungo il tratto. I partecipanti – di età compresa tra 19 e 70 anni, e per lo più israeliani, sebbene alcuni provenissero anche da Svizzera, Gran Bretagna e America – sono stati fatti radunare in un’area desertica nelle immediate vicinanze del Marintorno alle prime ore del pomeriggio e hanno ...

