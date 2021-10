Scotti (Fimmg): "Noi medici minacciati per le esenzioni dal vaccino. Non chiamateci complici" (di A.Marrocco) (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Noi medici di base stiamo ricevendo pressioni, in alcuni casi perfino minacce. I pazienti, supportati anche da studi legali, premono per ottenere certificati di esenzione dalla vaccinazione. A qualche collega, sempre sotto pressioni, è stato chiesto di dichiarare che degli assistiti non avessero problemi di salute che gli impedissero di ricevere il vaccino anti-Covid. La nostra risposta è sempre stata e continuerà un atteggiamento di assoluto rifiuto”. A raccontarlo all’HuffPost è Silvestro Scotti, segretario generale di Fimmg - Federazione Italiana medici di medicina Generale. A Napoli, ricorda Scotti, “proprio nei giorni scorsi si è addirittura verificata l’aggressione di un collega medico di base che non voleva rilasciare un certificato di malattia perché le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Noidi base stiamo ricevendo pressioni, in alcuni casi perfino minacce. I pazienti, supportati anche da studi legali, premono per ottenere certificati di esenzione dalla vaccinazione. A qualche collega, sempre sotto pressioni, è stato chiesto di dichiarare che degli assistiti non avessero problemi di salute che gli impedissero di ricevere ilanti-Covid. La nostra risposta è sempre stata e continuerà un atteggiamento di assoluto rifiuto”. A raccontarlo all’HuffPost è Silvestro, segretario generale di- Federazione Italianadina Generale. A Napoli, ricorda, “proprio nei giorni scorsi si è addirittura verificata l’aggressione di un collega medico di base che non voleva rilasciare un certificato di malattia perché le ...

