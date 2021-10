Roma. ‘Faccio saltare tutto in aria’, litiga con la fidanzata e lascia il gas aperto ma… sviene e resta intossicato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha prima litigato con la fidanzata, poi ha minacciato di distruggere tutto l’appartamento. Da qui la richiesta di aiuto della donna che ieri sera, intorno alle 20.30, ha subito contattato il Numero Unico delle Emergenze dalla sua abitazione nel quartiere San Lorenzo della Capitale. Una domenica sera da incubo, che solo l’intervento dei Carabinieri ha fatto sì che si concludesse scongiurando il peggiore degli epiloghi. litiga con la fidanzata e apre il gas: trovato senza sensi in casa Una volta sul posto, i Carabinieri hanno trovato la donna in strada e nell’appartamento indicato da lei – una 37enne ucraina che aveva chiesto aiuto – l’uomo privo di sensi, in quell’abitazione ormai satura di gas, con un forte odore acre. Il ragazzo, anche lui ucraino di 32 anni, è rimasto lievemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha primato con la, poi ha minacciato di distruggerel’appartamento. Da qui la richiesta di aiuto della donna che ieri sera, intorno alle 20.30, ha subito contattato il Numero Unico delle Emergenze dalla sua abitazione nel quartiere San Lorenzo della Capitale. Una domenica sera da incubo, che solo l’intervento dei Carabinieri ha fatto sì che si concludesse scongiurando il peggiore degli epiloghi.con lae apre il gas: trovato senza sensi in casa Una volta sul posto, i Carabinieri hanno trovato la donna in strada e nell’appartamento indicato da lei – una 37enne ucraina che aveva chiesto aiuto – l’uomo privo di sensi, in quell’abitazione ormai satura di gas, con un forte odore acre. Il ragazzo, anche lui ucraino di 32 anni, è rimasto lievemente ...

