Rainbow Six Extraction potrebbe avere una data di uscita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ubisoft avrebbe rivelato la data di uscita del suo prossimo gioco cooperativo PVE, Rainbow Six Extraction, che dovrebbe arrivare il 20 gennaio 2022. All'inizio di quest'anno, Ubisoft ha rinviato sia Rainbow Six Extraction che Riders Republic, spingendo il primo a una data di uscita non specificata nel gennaio 2022.

