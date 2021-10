Pfizer, Ema valuta il vaccino nella fascia 5-11 anni: al via la produzione a Monza e Anagni (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Ema ha iniziato a valutare la domanda presentata da Pfizer-BioNTech per la somministrazione del vaccino Comirnaty ai bambini dai 5 agli 11 anni. I risultati della valutazione dovrebbero essere resi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Ema ha iniziato are la domanda presentata da-BioNTech per la somministrazione delComirnaty ai bambini dai 5 agli 11. I risultati dellazione dovrebbero essere resi...

Advertising

SkyTG24 : Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni - TgLa7 : #Ema: avviata valutazione vaccino #Pfizer per bambini Risultato entro un paio di mesi - Agenzia_Ansa : Pfizer-BioNTech ha trasmesso all'Ema i risultati dei test clinici condotti con il vaccino da loro prodotto sui bamb… - aledesciglio : RT @SkyTG24: Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni - marzo7paolo : RT @SkyTG24: Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni -