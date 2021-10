Permessi diritto allo studio docenti e Ata, non sono validi per la preparazione ai concorsi scuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) A metà novembre scadono i termini per la presentazione delle domande per i Permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) A metà novembre scadono i termini per la presentazione delle domande per iretribuiti per consentire la frequenza ai corsi diformalizzati nelle 150 ore individuali. L'articolo .

Advertising

sipuofaree : @dottorbarbieri Certo. Se uno viene sospeso è come se venisse reciso il rapporto di lavoro ma con il mantenimento d… - albertotozzi3 : RT @ezioaudit79: @lameduck1960 Hanno barattato lo stato di diritto in cambio dello stato dei permessi. Pensano di essere liberi ma si scord… - MATTE1973S : RT @ezioaudit79: @lameduck1960 Hanno barattato lo stato di diritto in cambio dello stato dei permessi. Pensano di essere liberi ma si scord… - bb_1774 : RT @ezioaudit79: @lameduck1960 Hanno barattato lo stato di diritto in cambio dello stato dei permessi. Pensano di essere liberi ma si scord… - atimo13 : RT @ezioaudit79: @lameduck1960 Hanno barattato lo stato di diritto in cambio dello stato dei permessi. Pensano di essere liberi ma si scord… -