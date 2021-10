Lucia Annunziata si prende il ‘posto al sole’ di Rai3? La soap rischia la retrocessione alle 18.30 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lucia Annunziata Lucia Annunziata si appresta a ottenere un nuovo posto al sole. Con una mossa discutibile, destinata – qualora si concretizzasse – a provocare contraccolpi nel palinsesto di Rai3. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, l’AD Rai Carlo Fuortes avrebbe intenzione di affidare alla giornalista una nuova striscia di approfondimento collocata alle 20.30, in sostituzione di Un Posto al Sole. La popolare soap, stando all’ipotesi paventata, verrà spostata prima del Tg3 per lasciare spazio al nuovo programma della Annunziata pensato come una sorta di contraltare a Otto e Mezzo di Lilli Gruber (e a Stasera Italia della Palombelli). Un prodotto, proprio per via dell’elevata concorrenza, che appare rischioso. Dal momento che questo nuovo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 ottobre 2021)si appresta a ottenere un nuovo posto al sole. Con una mossa discutibile, destinata – qualora si concretizzasse – a provocare contraccolpi nel palinsesto di. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, l’AD Rai Carlo Fuortes avrebbe intenzione di affidare alla giornalista una nuova striscia di approfondimento collocata20.30, in sostituzione di Un Posto al Sole. La popolare, stando all’ipotesi paventata, verrà spostata prima del Tg3 per lasciare spazio al nuovo programma dellapensato come una sorta di contraltare a Otto e Mezzo di Lilli Gruber (e a Stasera Italia della Palombelli). Un prodotto, proprio per via dell’elevata concorrenza, che appare rischioso. Dal momento che questo nuovo ...

