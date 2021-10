La manovra di Draghi alla prova dei veti dei partiti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Protezione sociale e della crescita del Pil. Sono questi i due pilastri della prima legge di bilancio del governo– scrive Repubblica – che potrebbe arrivare fino a 25 miliardi. Oggi dovrebbe essere speditoCommissione europea il Documento programmatico di bilancio, con la griglia delle misure che finiranno nellaeconomica. E poi in settimana dovrebbe essere varata la finanziaria. Ma tutto fa pensare che ci sarà uno slittamento, d’altra parte la scadenza del 20 ottobre non è perentoria. Il presidente del Consiglio Mariosi concentrerà sul Consiglio europeo di questa settimana. Difficile, spiegano da Palazzo Chigi, che venerdì, al suo ritorno, ci sarà il cdm decisivo per la finanziaria. La politica economica espansiva non verrà dunque abbandonata. E lo sarà finché il Pil e l’occupazione – è ...

Legge di bilancio, il vero banco di prova La "" è la legge più importante dello Stato. E' vero che lo stesso, da quando è a palazzo Chigi, ne ha già fatte almeno due (febbraio e maggio) ...tutto in testa ae a Franco". Questo si sente ripetere dai partiti, che si attorcigliano le dita in attesa di ...più si potrebbe scoprire oggi se sarà confermata la cabina di regia sulla. ...Domani il ministro in Aula sugli scontri di Roma. Però Draghi non vuole turbolenze Ma Draghi? Non c'è, non parla, non fa passare nemmeno uno spiffero in questa domenica elettorale. Non si è visto dopo ...La Lega vuole eliminare l’assegno di cittadinanza e difende Quota 100. Il M5S chiede il ritorno del cashback, il Pd punta sul taglio del cuneo ...