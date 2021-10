(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una sentenza dellainterviene sulla riconoscibilità o meno del serviziosvoltoscuole. Nel corso del tempo vi sono stati interventi oscillanti, ma nella sentenza in commento, la, richiamandosi ad un suo pregresso orientamento, sbarra in modo netto la strada aldi detto servizio, ricordiamo che intervenne anche la Corte Costituzionale con una sua sentenza negativa, facendo presente però,che solo con l'intervento del legislatore il quadro potrebbe mutare. L'articolo .

Advertising

ProDocente : La Cassazione dice nuovamente no al riconoscimento del preruolo svolgo nelle paritarie - Garby30379370 : RT @Geronimo_ita: Era chiarissimo da tempo ma ora gridiamolo ad alta voce la FININVEST DI #BERLUSCONI HA FINANZIATO COSA NOSTRA OSSIA LA #M… - PatriziaCirc : RT @Geronimo_ita: Era chiarissimo da tempo ma ora gridiamolo ad alta voce la FININVEST DI #BERLUSCONI HA FINANZIATO COSA NOSTRA OSSIA LA #M… - 19marino74 : RT @Geronimo_ita: Era chiarissimo da tempo ma ora gridiamolo ad alta voce la FININVEST DI #BERLUSCONI HA FINANZIATO COSA NOSTRA OSSIA LA #M… - Geronimo_ita : Era chiarissimo da tempo ma ora gridiamolo ad alta voce la FININVEST DI #BERLUSCONI HA FINANZIATO COSA NOSTRA OSSIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione dice

Vediamo cosala Corte diin merito all'assegno di mantenimento. Può essere garantito all'ex coniuge che convive con un'altra persona? Dopo la rottura di un matrimonio non c'è nulla di male se gli ...La ragione ce la spiega una recente ordinanza della[1] . Per comprenderla bisogna ripassare ciò chela legge. L'articolo 2051 del Codice civile stabilisce che il proprietario o il ...Roma, 15 ott. (askanews) - La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di misura cautelare nei confronti di Gianluigi Torzi emessa dal Tribunale del Riesame di Roma. Al broker molisano era stata c ...Chi è tenuto a pagare gli eventuali danni cagionati da animali selvatici? Cosa stabilisce la legge? Scopriamolo insieme in questo articolo. Non è affatto facile districarsi tra la miriade di fonti in ...