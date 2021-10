Kanye West arriva all’aeroporto di Venezia con una maschera molto inquietante (Di lunedì 18 ottobre 2021) Kanye West arriva all’aeroporto di Venezia con un’inquietante maschera: ecco cosa ci faceva il noto rapper in Italia. Ancora una volta Kanye West stupisce il mondo intero. Come sappiamo negli ultimi mesi il noto rapper è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. A far discutere in particolare è stata la separazione da Kim Kardashian. La Leggi su people24.myblog (Di lunedì 18 ottobre 2021)dicon un’: ecco cosa ci faceva il noto rapper in Italia. Ancora una voltastupisce il mondo intero. Come sappiamo negli ultimi mesi il noto rapper è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. A far discutere in particolare è stata la separazione da Kim Kardashian. La

Advertising

lenker : RT @corriereveneto: #venezia L’artista del rap Kanye West ha tenuto una performance live cantando una serie di brani della carriera tra cui… - cagatedifilippo : Per favore qualcuno dica a Kanye West che è bello e non si deve coprire in quel modo - EndCent : #kanyewest si è esibito a un matrimonio a Venezia - SkyTG24 : Kanye West ha cantato 4 canzoni (2 di Donda) a un matrimonio a Venezia. VIDEO - infoitcultura : Kanye West si è esibito a un matrimonio a Venezia -