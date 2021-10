Intel vuole riprendersi i Mac Gelsinger | “Voglio creare dei chip migliori di quelli di Apple”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il CEO di, ha detto in un’intervista cheha fatto un buon lavoro con i SoC M1, ma che lotterà duramente per faree tornare all’interno dei Mac con dei processori....

Advertising

Digital_Day : Quando la concorrenza fa bene: Intel non getta la spugna e vuole riconquistare la fiducia di Apple facendo process… -

Ultime Notizie dalla rete : Intel vuole

DDay.it - Digital Day

Il CEO ha compreso la mossa di Tim Cook, ammettendo che è il frutto dei problemi passati di, ma noncomunque cedere all'idea di aver perso Apple per sempre. " Non mi arrendo mai all'idea ...... entrambi dotati di processori fino aCore i7 in grado di raggiungere i 4,6 GHz e GPU NVIDIA ...del colore assicura che anche i minimi dettagli abbiano esattamente l'aspetto che il creator...Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ritiene che Intel possa combattere con NVIDIA proponendo prodotti migliori e costruendo un ecosistema meno proprietario, ma più aperto e amichevole. In un'altra intervi ...Microsoft realizzerà delle CPU personalizzate da inserire nei propri device Surface Pro e Laptop, proprio come fa la rivale Apple.