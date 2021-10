I Beatles alla conquista di Tik Tok: arriva un canale ufficiale con 36 canzoni (Di lunedì 18 ottobre 2021) I Beatles sbarcano su TikTok! Ben 36 canzoni del catalogo della leggendaria band di Liverpool finiscono su un canale ufficiale del social network cinese. Gli iscritti potranno così utilizzare le melodie di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr per i video dei loro balletti e degli sketch, ormai popolarissimi tra giovani e non. Vi raccomandiamo... Chi è Viola, tiktoker da 12 milioni di views e autrice del brano Se ti va I Fab Four, con l’account @TheBeatles, sono sulla piattaforma con brani come Hey Jude, Love me do, The long and winding road, I want to hold your hand, Something, Eleanor Rigby, Day tripper e Paperback writer. La scelta di aprire un profilo alla band nasce in occasione dei festeggiamenti ... Leggi su diredonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Isbarcano su TikTok! Ben 36del catalogo della leggendaria band di Liverpool finiscono su undel social network cinese. Gli iscritti potranno così utilizzare le melodie di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr per i video dei loro balletti e degli sketch, ormai popolarissimi tra giovani e non. Vi raccomandiamo... Chi è Viola, tiktoker da 12 milioni di views e autrice del brano Se ti va I Fab Four, con l’account @The, sono sulla piattaforma con brani come Hey Jude, Love me do, The long and winding road, I want to hold your hand, Something, Eleanor Rigby, Day tripper e Paperback writer. La scelta di aprire un profiloband nasce in occasione dei festeggiamenti ...

