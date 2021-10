F1, Vettel lancia l’allarme: “Un calendario con troppe gare in poco tempo. Ai tifosi potrebbe non piacere” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo “il rilascio” del calendario 2022 da parte di Liberty Media, con 23 gare inserite in agenda, il circus della Formula Uno ha esposto le sue prime reazioni. A parlare, con un punto di vista certamente non indifferente, è stato, fra gli altri, anche il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel che ai microfoni del sito speedweek.com si è così espresso. “In programma 23 gare? Non dobbiamo dimenticare che la F1 è un campionato che ha al suo interno un sacco di persone che lavorano per i team e non solo. Viaggiare in maniera ancor più accentuata a dei ritmi frenetici potrebbe provocare conseguenze non facili da gestire, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico”. “Abbiamo quattro mesi senza gare e poi otto mesi intensi: rischiamo tutti di arrivare spremuti ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo “il rilascio” del2022 da parte di Liberty Media, con 23inserite in agenda, il circus della Formula Uno ha esposto le sue prime reazioni. A parlare, con un punto di vista certamente non indifferente, è stato, fra gli altri, anche il quattro volte campione del mondo Sebastianche ai microfoni del sito speedweek.com si è così espresso. “In programma 23? Non dobbiamo dimenticare che la F1 è un campionato che ha al suo interno un sacco di persone che lavorano per i team e non solo. Viaggiare in maniera ancor più accentuata a dei ritmi freneticiprovocare conseguenze non facili da gestire, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico”. “Abbiamo quattro mesi senzae poi otto mesi intensi: rischiamo tutti di arrivare spremuti ...

Advertising

LucaMana82 : #F1 Interessanti le riflessioni che fa #Vettel su questo calendario sempre più intasato di GP, principalmente per r… - motorboxcom : #F1 Il calendario continua a crescere, portandosi dietro delle criticità a cui forse i vertici del Circus non danno… - Gianludale27 : Verstappen è andato in testacoda alla 10: 'Nice 360' il suo commento via radio ?? L'idea di Red Bull era quella di c… -