Esami per Zaniolo, escluse lesioni ai legamenti del ginocchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo, uscito nel primo tempo della sfida di ieri sera tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Il giocatore ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 22 giallorosso ha escluso lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo per Mourinho e i tifosi che, dopo due legamenti saltati, avevano temuto il peggio nuovamente. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Nicolò, uscito nel primo tempo della sfida di ieri sera tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Il giocatore ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 22 giallorosso ha esclusoaidelsinistro e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo per Mourinho e i tifosi che, dopo duesaltati, avevano temuto il peggio nuovamente. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

