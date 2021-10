È morto Colin Powell, l'ex segretario di stato americano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il generale Colin Powell è morto questa mattina a causa delle complicazioni da Covid-19. A dare la notizia è la sua famiglia su Facebook. "Era completamente vaccinato", si legge nel post. "Ringraziamo lo staff medico del Walter Reed National Medical Center per le cure. Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano". L'ex segretario di stato degli Stati Uniti era nato 5 aprile 1937 e aveva 84 anni. È stato il primo segretario di stato americano nero e la sua leadership ha contribuito a dettare l'agenda della politica estera americana negli ultimi anni del 20esimo secolo e nei primi anni 2000. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il generalequesta mattina a causa delle complicazioni da Covid-19. A dare la notizia è la sua famiglia su Facebook. "Era completamente vaccinato", si legge nel post. "Ringraziamo lo staff medico del Walter Reed National Medical Center per le cure. Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande". L'exdidegli Stati Uniti era nato 5 aprile 1937 e aveva 84 anni. Èil primodinero e la sua leadership ha contribuito a dettare l'agenda della politica estera americana negli ultimi anni del 20esimo secolo e nei primi anni 2000.

