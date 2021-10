Dal Pino sulla Supercoppa: "Due possibili ipotesi", interessano anche il Napoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport per parlare della Supercoppa e non solo. Ecco quanto dichiarato: DAZN e i diritti televisivi "Le piccole società sono il cuore della Serie A e sono fondamentali all'interno della competizione. Sul numero delle squadre la FIGC ha detto che lascia alla Serie A la decisione finale. Ne stiamo parlando e la discussione è aperta. L'ago della bilancia al momento propende sul restare a 20 squadre. DAZN ha acquisito i diritti ed erano state fatte tutte le verifiche. Le condizioni c'erano e DAZN è responsabile di questo. Ho già detto che era inaccettabile vedere tutti questi problemi, nelle ultime settimane le cose stanno andando meglio e spero che si continui su questa strada". Paolo Dal Pino In merito alla ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport per parlare dellae non solo. Ecco quanto dichiarato: DAZN e i diritti televisivi "Le piccole società sono il cuore della Serie A e sono fondamentali all'interno della competizione. Sul numero delle squadre la FIGC ha detto che lascia alla Serie A la decisione finale. Ne stiamo parlando e la discussione è aperta. L'ago della bilancia al momento propende sul restare a 20 squadre. DAZN ha acquisito i diritti ed erano state fatte tutte le verifiche. Le condizioni c'erano e DAZN è responsabile di questo. Ho già detto che era inaccettabile vedere tutti questi problemi, nelle ultime settimane le cose stanno andando meglio e spero che si continui su questa strada". Paolo DalIn merito alla ...

