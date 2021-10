Chi sono i tre ballerini italiani morti in un incidente nel deserto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un tragico incidente nel deserto dell’Arabia Saudita ha spezzato la vita a tre noti ballerini italiani: ecco chi sono. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la tragica morte di tre ballerini professionisti italiani in Arabia Saudita. A causa di un incidente nel deserto a Riad hanno perso la vita Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto. I ballerini erano giunti nel Paese arabo per esibirsi in occasione dell’inaugurazione di un teatro. Approfittando del giorno libero avevano deciso di fare un’escursione e, per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli su cui viaggiavano sono precipitati in una scarpata. Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un tragiconeldell’Arabia Saudita ha spezzato la vita a tre noti: ecco chi. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la tragica morte di treprofessionistiin Arabia Saudita. A causa di unnela Riad hanno perso la vita Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto. Ierano giunti nel Paese arabo per esibirsi in occasione dell’inaugurazione di un teatro. Approfittando del giorno libero avevano deciso di fare un’escursione e, per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli su cui viaggiavanoprecipitati in una scarpata. Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas ...

