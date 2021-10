Centrale dello spaccio nel quartiere Paolo VI. Un arresto e una denuncia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Settimane di indagini al quartiere Paolo VI avevano fatto maturare nei Falchi della Squadra Mobile, fondati sospetti che in uno stabile di Viale Cannata, alle spalle di un distributore di carburanti, una donna, con precedenti specifici in materia di droga, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver annotato nei lunghi giorni di appostamento, il continuo via-vai di giovani tossicodipendenti, i poliziotti hanno deciso di porre fine all’illecito traffico con un’accurata perquisizione in casa della sospettata. Così, dopo essere riusciti ad entrare con uno stratagemma in quell’appartamento, gli agenti hanno recuperato un involucro di cellophane nascosto in un calzino con nove dosi di cocaina e 50 euro suddivisi in banconote di vario taglio, conservate in una tasca della felpa al ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 18 ottobre 2021) Settimane di indagini alVI avevano fatto maturare nei Falchi della Squadra Mobile, fondati sospetti che in uno stabile di Viale Cannata, alle spalle di un distributore di carburanti, una donna, con precedenti specifici in materia di droga, aveva messo in piedi una fiorente attività didi sostanze stupefacenti. Dopo aver annotato nei lunghi giorni di appostamento, il continuo via-vai di giovani tossicodipendenti, i poliziotti hanno deciso di porre fine all’illecito traffico con un’accurata perquisizione in casa della sospettata. Così, dopo essere riusciti ad entrare con uno stratagemma in quell’appartamento, gli agenti hanno recuperato un involucro di cellophane nascosto in un calzino con nove dosi di cocaina e 50 euro suddivisi in banconote di vario taglio, conservate in una tasca della felpa al ...

Advertising

TarantiniTime : Centrale dello spaccio nel quartiere Paolo VI. Un arresto e una denuncia Tarantini Time - Governai : Quando vengono emesse delle leggi dello stato centrale come DL 25 Novembre 2016 n°222 i Comuni invece di rispettar… - mimmetto81 : mikitarian è il fratello ritardato de quello dello scorso anno,Non se regge in piedi,centrocampista forte e dominan… - reachyunho : La docente di archivistica ci ha mandato alcuni video da vedere sul canale dell'Archivio centrale dello Stato, io l… - constantinesimo : @dello__98 @acmilan probabilmente ci sarà un’asta ma un centrale dovremo comprarlo e se non rinnova rappresenta un’occasione -

Ultime Notizie dalla rete : Centrale dello Il Messico dice no all'adozione di bitcoin come moneta legale Durante una conferenza stampa dello scorso 14 ottobre, infatti, il presidente ha dichiarato ... A giugno scorso, la banca centrale messicana ha annunciato che le criptovalute sono off - limits per le ...

Le prime morti con Salt and Sacrifice Una volta scacciato un certo numero di volte, il boss arriva nell'area dello scontro vero e proprio:... dato che in mancanza di arti magiche avanzate le armi rivestivano un ruolo centrale. In questo ...

CENTRALE DELLO SPACCIO IN CASA, COPPIA NEI GUAI A CHIETI SCALO | Ultime notizie di cronaca Abruzzo Abruzzoweb.it CENTRALE DELLO SPACCIO IN CASA, COPPIA NEI GUAI A CHIETI SCALO CHIETI – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dal Questore di Chieti finalizzati alla prevenzione dei reati materia di stupefacenti ed in particolare modo del reato di spaccio col ...

Durante una conferenza stampascorso 14 ottobre, infatti, il presidente ha dichiarato ... A giugno scorso, la bancamessicana ha annunciato che le criptovalute sono off - limits per le ...Una volta scacciato un certo numero di volte, il boss arriva nell'areascontro vero e proprio:... dato che in mancanza di arti magiche avanzate le armi rivestivano un ruolo. In questo ...CHIETI – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dal Questore di Chieti finalizzati alla prevenzione dei reati materia di stupefacenti ed in particolare modo del reato di spaccio col ...