Benzema rischia di vincere il Pallone d’Oro e di andare in carcere per 5 anni

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Karimpotrebbeil. Ma anchein galera per cinque. O potrebbe restare tranquillamente il bomber del Real Madrid a piede libero. L’attaccante francese però si trova ad un punto di svolta della sua vita. Perché mercoledì comincia a Versailles il processo “sextape”, il caso che lo travolse nell’autunno del 2015 e per il quale è stato rinviato a giudizio con l’accusa di “complicità” nel tentativo di estorsione ai ddell’ex compagno di nazionale, Mathieu Valbuena. Un video hard, delle minacce, amicizie poco raccomandabili e una telefona chenon avrebbe dovuto fare. Un intrigo che ha tolto ale glorie della nazionale francese per sei lunghi. Ora che è tornato ...

napolista : Mercoledì comincia il processo 'sextape', per il quale è stato rinviato a giudizio con l'accusa di 'complicità' in… - ETGazzetta : Benzema, inizia il processo 'sextape': rischia fino a 5 anni di carcere

Inclusoche nell'autunno di cinque anni fa, dal ritiro di Clairefontaine, la Coverciano francese, entrò in contatto con Valbuena, come lui convocato da c.t. Deschamps, per evocare il problema ...... nemmeno Deschamps potrà più fare a meno di Theo (come di Karim, altro giocatore non ... dovrà restare ai box a causa di una lesione del muscolo retto femorale (un mese di stop). Ancora ...Mercoledì comincia il processo "sextape", per il quale è stato rinviato a giudizio con l'accusa di "complicità" in estorsione ai danni dell'ex compagno di nazionale Valbuena Karim Benzema potrebbe ...