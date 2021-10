Ballottaggio a Roma, primi exit poll: Gualtieri in vantaggio su Michetti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Chiuse le urne. E nel Ballottaggio di Roma, il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è in testa con il 59-63% su Enrico Michetti, candidato del centrodestra, al 37-41% per l’elezione del sindaco della Capitale, secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%. Applausi hanno accolto al comitato di Gualtieri il primo exit poll. Secondo l’instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 Gualtieri è in testa con il 58-62% su Michetti con il 38-42%. In aggiornamento… Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Chiuse le urne. E neldi, il candidato del centrosinistra Robertoè in testa con il 59-63% su Enrico, candidato del centrodestra, al 37-41% per l’elezione del sindaco della Capitale, secondo il primodel Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%. Applausi hanno accolto al comitato diil primo. Secondo l’instantdi Quorum/Youtrend per Sky Tg24è in testa con il 58-62% sucon il 38-42%. In aggiornamento…

