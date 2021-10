Ballottaggio a Desio: Gargiulo in vantaggio su Moro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Desio (Monza e Brianza) - U rne chiuse alle 15: è attesa per conoscere il nuovo sindaco di Desio , dove ha votato il 44,3% degli aventi diritto. Con 25 sezioni scrutinate su 34, Simone Gargiulo è in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021)(Monza e Brianza) - U rne chiuse alle 15: è attesa per conoscere il nuovo sindaco di, dove ha votato il 44,3% degli aventi diritto. Con 25 sezioni scrutinate su 34, Simoneè in ...

